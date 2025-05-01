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В США заявили о возможных новых санкциях против России

США не исключают новых антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Возможность новых санкций США против России сохраняется.

США не исключают новых антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Вариант введения дополнительных ограничительных мер в отношении России остается в силе», — отметила Брюс в ходе брифинга для журналистов в четверг. Данное заявление приводит РИА Новости.

Ранее российская сторона неоднократно называла введенные против нее санкции противоправными и неэффективными. Власти РФ также подчеркивали, что страна успешно преодолела последствия ограничений, адаптировавшись к новым условиям.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ) заявил, что большинство сенаторов США поддерживают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают у России нефть и газ. Одобрить подобный антироссийский законопроект готовы 72 из 100 сенаторов США, если переговоры по Украине зайдут в тупик, пишет «Национальная служба новостей».