В США заявили о возможных новых санкциях против России

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ) заявил, что большинство сенаторов США поддерживают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают у России нефть и газ. Одобрить подобный антироссийский законопроект готовы 72 из 100 сенаторов США, если переговоры по Украине зайдут в тупик, пишет «Национальная служба новостей».