Возможность новых санкций США против России сохраняется.
США не исключают новых антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Вариант введения дополнительных ограничительных мер в отношении России остается в силе», — отметила Брюс в ходе брифинга для журналистов в четверг. Данное заявление приводит РИА Новости.
Ранее российская сторона неоднократно называла введенные против нее санкции противоправными и неэффективными. Власти РФ также подчеркивали, что страна успешно преодолела последствия ограничений, адаптировавшись к новым условиям.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ) заявил, что большинство сенаторов США поддерживают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают у России нефть и газ. Одобрить подобный антироссийский законопроект готовы 72 из 100 сенаторов США, если переговоры по Украине зайдут в тупик, пишет «Национальная служба новостей».