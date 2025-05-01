Товарный поезд снес на переезде грузовик с пивными кегами в Ивановской области

— В Тейкове товарный поезд снес на переезде КамАЗ, груженый кегами с пивом. Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир КамАЗа живы, но получили тяжелые травмы, — передает Telegram-канал «Полиция37 Иваново».