Товарный поезд снес на переезде грузовик с пивными кегами в Ивановской области

В Тейкове Ивановской области товарный поезд снес КамАЗ, загруженный кегами с пивом. В результате аварии пострадали два человека. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел (УМВД) России по региону.
— В Тейкове товарный поезд снес на переезде КамАЗ, груженый кегами с пивом. Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир КамАЗа живы, но получили тяжелые травмы, — передает Telegram-канал «Полиция37 Иваново».
На месте происшествия работает полиция. Предварительно, причиной аварии стал грузовой автомобиль, который выехал на пути перед приближающимся поездом.
— Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — говорится в публикации.
Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов, передает Telegram-канал Северной железной дороги.
21 февраля в подмосковной Дубне на железнодорожном переезде, расположенном на первом километре Нового шоссе, электричка врезалась в автомобиль Lada Largus, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.