Захарова призвала СМИ не молчать об атаке ВСУ по рынку в херсонских Алешках

Журналисты не должны молчать об украинском обстреле рынка в Алешках в Херсонской области, это может привлечь внимание международных организаций к очередному преступлению Киева против мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Свое слово могут и должны сказать журналисты: задавайте вопросы, будите совесть у тех, кто обязан реагировать на подлинные преступления, адресуйте запросы на комментарии представителям международных организаций, добиваетесь правды», — призвала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова также задалась вопросом, заметят ли международные структуры то, что атака была спланирована, произошла в праздничный день при большом скоплении людей, и такие теракты ВСУ не могли бы совершить без поставок оружия Киеву.
Напомним, 1 мая ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по рынку в Алешках. По последним данным, жертвами удара стали восемь человек, более 20 получили ранения. В городе объявили трехдневный траур по погибшим.