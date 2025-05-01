В офисе Зеленского раскрыли, что получит Украина в обмен на сделку по недрам

В то же время представители Верховной Рады отметили, что подписанный документ менее выгоден по сравнению с вариантом, который предлагался Владимиру Зеленскому накануне инцидента в Белом доме 28 февраля. В свою очередь, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина, находящаяся на грани исчезновения, вынуждена рассчитываться за военную помощь своими природными ресурсами, передает RT.