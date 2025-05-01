В офисе Зеленского раскрыли, что получит Украина в обмен на сделку по недрам

Подоляк считает, что после заключения сделки по недрам Украина сможет говорить с США на равных.
Украина получит новые системы ПВО без долговых обязательств в обмен на сделку Киева и Вашингтона по недрам. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь киевские власти смогут говорить на равных с США.
«Подписано историческое соглашение о совместном с США использовании украинских ресурсов в сфере добычи полезных ископаемых. Это стратегическое достижение подтверждает, что Украина буквально завоевала право говорить на равных со сверхдержавами. Никаких “долгов”. Соглашение не содержит никаких обязательств по компенсации стоимости предыдущей военной помощи США», — написал Подоляк на своей странице в соцсети Х.
Украина и США заключили соглашение в области добычи полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда. По словам украинского министра экономики Юлии Свириденко, контроль над национальными ресурсами сохраняется за Киевом, а реализация проектов будет осуществляться на паритетных условиях.
В то же время представители Верховной Рады отметили, что подписанный документ менее выгоден по сравнению с вариантом, который предлагался Владимиру Зеленскому накануне инцидента в Белом доме 28 февраля. В свою очередь, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина, находящаяся на грани исчезновения, вынуждена рассчитываться за военную помощь своими природными ресурсами, передает RT.