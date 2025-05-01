TWZ: США передали Украине неисправные F-16

«США передают Украине списанные истребители F-16, ранее находившиеся на хранении. Машины без двигателей и радаров вытаскивают со свалки и отправляют для поддержки парка боевых F-16, которые ранее передали европейские страны», — сообщается на сайте The War Zone. Эту информацию подтвердили в ВВС США после появления фото погрузки частично разобранных истребителей на украинский Ан-124, вылетевший из Тусона в Польшу.