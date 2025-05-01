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Во Владивостоке задержали женщину, исписавшую памятник погибшим в ВОВ

Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения монумента.
Источник: Аргументы и факты

Правоохранители задержали жительницу Владивостока, которая, предположительно, оставила надписи на памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны в приморском поселке, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

«Установлена личность и местонахождение гражданки, которая с помощью краски нанесла надписи на стеле в память артемовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны она задержана», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В полиции уточнили, что задержана жительница Владивостока 1987 года рождения.

По версии следствия, 1 мая в сквере на улице Ленина в поселке Заводской неизвестные нанесли краской изображения на памятнике войнам, погибшим во время ВОВ. По факту повреждения памятника было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю. Отметим, санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины, являющийся фигурантом дела о повреждении братских могил советских воинов в России, объявлен в международный розыск и заочно арестован.