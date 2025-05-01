Во Владивостоке задержали женщину, исписавшую памятник погибшим в ВОВ

По версии следствия, 1 мая в сквере на улице Ленина в поселке Заводской неизвестные нанесли краской изображения на памятнике войнам, погибшим во время ВОВ. По факту повреждения памятника было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ), сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю. Отметим, санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.