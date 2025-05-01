МИД Франции: Европа готовит новый пакет санкций против РФ

«Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций (против России — прим. ред.), и вчера (в среду — прим. ред.) я взял на себя обязательство перед (сенатором США — прим. ред.) Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ), что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций», — заявил Барро в интервью агентству Agence France Presse. Он отметил, что сотрудничество между ЕС и США должно усилить давление на Россию с целью прекращения боевых действий.