МИД Франции: Европа готовит новый пакет санкций против РФ

Новые санкции введут в случае отказа от прекращения огня на Украине.
Европейские страны готовы ввести новый, 17-й пакет антироссийских санкций в случае, если Россия откажется прекратить огонь на Украине, и рассчитывают на поддержку США в этом вопросе. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций (против России — прим. ред.), и вчера (в среду — прим. ред.) я взял на себя обязательство перед (сенатором США — прим. ред.) Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов РФ), что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций», — заявил Барро в интервью агентству Agence France Presse. Он отметил, что сотрудничество между ЕС и США должно усилить давление на Россию с целью прекращения боевых действий.
Ранее стало известно, что США не исключают возможность ввести новые санкции против России. При этом власти РФ заявляли, что страна успешно преодолела последствия ограничений, адаптировавшись к новым условиям санкций.