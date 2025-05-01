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В Госдуме осудили угрозы Зеленского относительно Парада Победы

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения Парада Победы в Москве являются отказом соблюдать перемирие на 9 мая. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Любые попытки сорвать праздничные мероприятия обречены на провал.

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения Парада Победы в Москве являются отказом соблюдать перемирие на 9 мая. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления», — отметил Белик в беседе с РИА Новости. По словам депутата, День Победы — это святой праздник для народа России.

Белик также подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию или сорвать праздничные мероприятия обречены на провал. Он выразил уверенность в том, что Россия обеспечит безопасность проведения парада Победы и не поддастся на возможные провокации со стороны украинских властей.

Ранее Зеленский в своих социальных сетях допустил возможность удара по российской столице в День Победы. Зеленский заявил, что украинское военное командование выбирает для нанесения ударов наиболее чувствительные для России объекты с целью достичь дипломатии, пишет «Царьград».

Парад, приуроченный к Дню Победы, пройдет в Москве 9 мая, несмотря на заявления украинского президента, состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что большая часть высказываний Зеленского неудачны.