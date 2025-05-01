Любые попытки сорвать праздничные мероприятия обречены на провал.
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения Парада Победы в Москве являются отказом соблюдать перемирие на 9 мая. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления», — отметил Белик в беседе с РИА Новости. По словам депутата, День Победы — это святой праздник для народа России.
Белик также подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию или сорвать праздничные мероприятия обречены на провал. Он выразил уверенность в том, что Россия обеспечит безопасность проведения парада Победы и не поддастся на возможные провокации со стороны украинских властей.
Ранее Зеленский в своих социальных сетях допустил возможность удара по российской столице в День Победы. Зеленский заявил, что украинское военное командование выбирает для нанесения ударов наиболее чувствительные для России объекты с целью достичь дипломатии, пишет «Царьград».
Парад, приуроченный к Дню Победы, пройдет в Москве 9 мая, несмотря на заявления украинского президента, состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что большая часть высказываний Зеленского неудачны.