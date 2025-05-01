В Госдуме осудили угрозы Зеленского относительно Парада Победы

«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления», — отметил Белик в беседе с РИА Новости. По словам депутата, День Победы — это святой праздник для народа России.