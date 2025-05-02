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Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Лукояновском округе

Предварительно, водитель «Нивы Шевроле» выехал на встречную полосу.

Источник: ГУ МВД России по Нижегородской области

Дорожная трагедия произошла сегодня, 1 мая, около 21.15 на 178 км автодороги Нижний Новгород-Саратов в Лукояновском округе, около села Мерлиновка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, предварительно установлено: водитель «Нивы Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста».

В «Ниве» погибли 68-летний водитель и 67-летняя женщина-пассажир, в «Ладе» — водитель и пассажир, их личности устанавливаются.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ.

Прокуратура региона сообщила, что на место выехал прокурор Лукояновского района Александр Костин.