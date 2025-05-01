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Полянский: Россия готова к работе с Уолтцем в ООН

Москва готова сотрудничать с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при ООН выдвинул президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в альянсе Дмитрий Полянский.

Кремль не видит препятствий для сотрудничества с новым представителем США в ООН.

Москва готова сотрудничать с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при ООН выдвинул президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в альянсе Дмитрий Полянский.

«С нетерпением жду сотрудничества в ООН» — написал Дмитрий Полянский в соцсети Х. Так он прокомментировал новость о выдвижении Уолтца на новый пост.

Уолтц ранее работал помощником Трампа по вопросам нацбезопасности. Источники в Белом доме прочили освободившееся кресло конгрессмену Марко Рубио. Так и произошло.

По данным американских СМИ, от должности советника по национальной безопасности ранее отказался спецпосланник президента Стивен Уиткофф, сообщает «Национальная служба новостей». Представители Госдепа США, отвечая на вопросы о кадровых перестановках, отметили, что имеют «длинную скамейку запасных», передает RT.