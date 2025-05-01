Полянский: Россия готова к работе с Уолтцем в ООН

Москва готова сотрудничать с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при ООН выдвинул президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в альянсе Дмитрий Полянский.