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«Каждый выезд — на грани»: эвакуацию тел в Алешках осложняют атаки ВСУ

В Херсонской области продолжается эвакуация тел погибших после удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по рынку в Алешках. Спасательные работы осложняются постоянными атаками украинских FPV-дронов.

В Херсонской области продолжается эвакуация тел погибших после удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по рынку в Алешках. Спасательные работы осложняются постоянными атаками украинских FPV-дронов.

Глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что медики и сотрудники МЧС трудятся в крайне опасных условиях, вынося пострадавших и погибших прямо под обстрелами. По его словам, «каждый выезд — на грани».

— Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани, — говорится в сообщении.

Точное число пострадавших и погибших уточняется из-за новых атак ВСУ.

1 мая ВСУ атаковали рынок в Алешках с помощью беспилотников. Предварительно, в результате удара погибли порядка семи человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что украинская армия наносила удары по машинам скорой помощи в районе, которые были задействованы при эвакуации раненых.

Также ВСУ направили FPV-дроны на рынок, чтобы добить всех выживших.