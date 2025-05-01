«Каждый выезд — на грани»: эвакуацию тел в Алешках осложняют атаки ВСУ

1 мая ВСУ атаковали рынок в Алешках с помощью беспилотников. Предварительно, в результате удара погибли порядка семи человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что украинская армия наносила удары по машинам скорой помощи в районе, которые были задействованы при эвакуации раненых.