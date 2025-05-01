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Российские войска начали штурм Покровска в ДНР

Российские вооруженные силы приступили к боевым действиям в районе города Красноармейск (украинское название — Покровск), расположенного на территории Донецкой народной республики. Информацию о начале штурма распространили ряд специализированных военных ресурсов, включая telegram-каналы «Военное дело» и «Военный обозреватель».

Бои идут в микрорайонах Лазурный и Шахтерский.

Российские вооруженные силы приступили к боевым действиям в районе города Красноармейск (украинское название — Покровск), расположенного на территории Донецкой народной республики. Информацию о начале штурма распространили ряд специализированных военных ресурсов, включая telegram-каналы «Военное дело» и «Военный обозреватель».

«ВС РФ начали бои за Покровск в ДНР. Подразделения штурмуют южную часть города», — сообщает канал «Военное дело». По имеющимся данным, российские подразделения ведут наступление на южные районы города, в частности, бои идут в микрорайонах Лазурный и Шахтерский.

Кроме того, в сообщениях telegram-канала «Военкоры Русской Весны» указывается, что наступательные действия в районе Красноармейска осуществляет 255-й полк. В ходе атак пехотные подразделения при поддержке бронетехники и беспилотных летательных аппаратов смогли занять оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины, включающие блиндажи и огневые точки.

Военнослужащие РФ на покровском направлении в ДНР намеренно открыли огонь по собственным позициям, чтобы не допустить выявления своего расположения наступающими штурмовыми подразделениями ВСУ. Об этом сообщил военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным «Вайс». В результате минометного обстрела противник был вынужден отойти. Российские военнослужащие не понесли потерь и не получили ранений. Один из бойцов отметил, что такие меры способствовали не только сохранению боеспособности подразделения, но и обеспечили его маскировку на линии фронта.