Военнослужащие РФ на покровском направлении в ДНР намеренно открыли огонь по собственным позициям, чтобы не допустить выявления своего расположения наступающими штурмовыми подразделениями ВСУ. Об этом сообщил военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным «Вайс». В результате минометного обстрела противник был вынужден отойти. Российские военнослужащие не понесли потерь и не получили ранений. Один из бойцов отметил, что такие меры способствовали не только сохранению боеспособности подразделения, но и обеспечили его маскировку на линии фронта.