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В Госдуме призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки на Алешки

Вооруженные силы России должны ответить ударом Орешником по позициям ВСУ в качестве ответа на атаки украинской армии на рынок в Алешках Херсонской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

В Алешках под угрозой новых ударов эвакуируют тела погибших.

Вооруженные силы России должны ответить ударом «Орешником» по позициям ВСУ в качестве ответа на атаки украинской армии на рынок в Алешках Херсонской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Должно быть проведено его тщательное расследование. Если возможно, с установлением конкретных воинских частей ВСУ или офицеров, отдававших приказы. Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой “Искандеров” или одним “Орешником”», — высказался Журавлев в беседе с NEWS.ru. Он добавил, что причастных к атаке на Алешки украинских военных не стоит брать в плен.

1 мая ВСУ осуществили атаку на Алешки с применением FPV-дронов. Украинские военные использовали около 30 FPV-дронов. Атака проходила в четыре волны и была одной из самых мощных за последнее время. В результате происшествия погибли семь человек, еще более двадцати получили ранения различной степени тяжести, напоминает RT.