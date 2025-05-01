В Госдуме призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки на Алешки

«Должно быть проведено его тщательное расследование. Если возможно, с установлением конкретных воинских частей ВСУ или офицеров, отдававших приказы. Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой “Искандеров” или одним “Орешником”», — высказался Журавлев в беседе с NEWS.ru. Он добавил, что причастных к атаке на Алешки украинских военных не стоит брать в плен.