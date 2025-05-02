Рогов сообщил о 28 взрывах и стрельбе в Запорожье

«В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, украинские военные пытались сбить дроны, которые направлялись к своим целям — объектам, используемым Вооруженными силами Украины для ведения боевых действий. Он уточнил, что удары наносились по инфраструктуре, задействованной ВСУ.