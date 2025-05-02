В оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышны звуки стрельбы. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские военные пытаются сбить дроны, направляющиеся к объектам, используемым для ведения боевых действий, расположенным в пригороде Запорожья и под Днепропетровском. — Сами объекты находятся в ближайшем пригороде областного центра, а также под Днепропетровском, — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. 1 мая ВСУ атаковали рынок в Алешках с помощью беспилотников. Предварительно, в результате удара погибли порядка семи человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что украинская армия наносила удары по машинам скорой помощи в районе, которые были задействованы при эвакуации раненых. Также ВСУ направили FPV-дроны на рынок, чтобы добить всех выживших.