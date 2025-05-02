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Число повреждённых при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4,2 тысячи

В настоящее время продолжается оценка ущерба.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 4,2 тысячи строений получили повреждения в результате подземных толчков в Стамбуле, заявил Мурат Курум.

Министр градостроительства и окружающей среды Турции подчеркнул, что в настоящее время продолжается оценка ущерба.

«Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», — сказал он, заявление цитирует агентство IHA.

Сильное землетрясение в Стамбуле произошло в апреле. Магнитуда подземных толчков составила 6,2.

Травмы получили 236 человек, погибших нет.

Ранее специалисты заявили, что мощность землетрясения в Турции сравнима с 30 килотоннами тротила.