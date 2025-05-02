Рогов: Украина сорвала запланированный на 1 мая обмен пленными и телами погибших

Он также отметил, что теперь по вине Киева тысячи людей ничего не будут знать о судьбе близких, а также не смогут их похоронить. Кроме того, Рогов заявил, что удар по рынку в Алешках является военным преступлением, на которое Украина пошла уже после срыва договоренностей. «[Президент Украины Владимир Зеленский] повышает ставки и делает все для эскалации, срывая обмен, убивая мирных и угрожая ударом по параду Победы на Красной площади», — подчеркнул Рогов.