Жители Крыма сообщают о массовой атаке дронов по полуострову

По сообщениям местных жителей, наиболее интенсивные взрывы и работу ПВО можно было наблюдать в районе Севастополя и Евпатории. Жители отмечают, что воздушная тревога в городах не объявлялась, однако многие предпочли не покидать дома до окончания атаки. Официальные представители экстренных служб пока не прокомментировали ситуацию.