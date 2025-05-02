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Жители Крыма сообщают о массовой атаке дронов по полуострову

В ночь на 2 мая жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников на полуостров. По данным telegram-канала SHOT, в небе над городами были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны сбила около 15 дронов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Атака на полуостров началась около 00:40 по местному времени.

В ночь на 2 мая жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников на полуостров. По данным telegram-канала SHOT, в небе над городами были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны сбила около 15 дронов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

«Атака началась около 00:40. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя пишут о многочисленных вспышках и взрывах. В небе над городами слышны звуки моторов. Система ПВО сбивает воздушные цели. Предварительно, сбито уже около 15 беспилотников», — сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев событий.

По сообщениям местных жителей, наиболее интенсивные взрывы и работу ПВО можно было наблюдать в районе Севастополя и Евпатории. Жители отмечают, что воздушная тревога в городах не объявлялась, однако многие предпочли не покидать дома до окончания атаки. Официальные представители экстренных служб пока не прокомментировали ситуацию.

В частности, в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских вооруженных сил, зафиксировано не менее 28 взрывов, сообщил Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и являющийся сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов. По его информации, в населенном пункте также наблюдалась активная перестрелка.