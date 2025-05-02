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В боливийской Амазонии пропал самолёт Cessna 172CP с пассажирами

Президент страны Луис Арсе объявил о спасательной операции с участием военных.

Источник: Аргументы и факты

Воздушное судно Cessna 172CP, на борту которого находились пять человек, пропал с радаров на территории Боливии, об этом заявил президент страны Луис Арсе.

Он уточнил, что на борту самолёта находился ребёнок.

Борт пропал в Амазонии. Власти Боливии начали поисково-спасательную операцию.

Боливийский лидер подчеркнул, что, в частности, в операции участвуют Военно-воздушные сил страны.

В главном управлении гражданской авиации Боливии сообщили, что самолёт выходил на связь с диспетчерами в воздушной гавани острова Тринидад около полудня в среду.

Ранее сообщалось, что с Северном море обнаружены обломки пропавшего год назад самолёта Cessna 172.