В боливийской Амазонии пропал самолёт Cessna 172CP с пассажирами

Воздушное судно Cessna 172CP, на борту которого находились пять человек, пропал с радаров на территории Боливии, об этом заявил президент страны Луис Арсе.
Он уточнил, что на борту самолёта находился ребёнок.
Борт пропал в Амазонии. Власти Боливии начали поисково-спасательную операцию.
Боливийский лидер подчеркнул, что, в частности, в операции участвуют Военно-воздушные сил страны.
В главном управлении гражданской авиации Боливии сообщили, что самолёт выходил на связь с диспетчерами в воздушной гавани острова Тринидад около полудня в среду.
Ранее сообщалось, что с Северном море обнаружены обломки пропавшего год назад самолёта Cessna 172.