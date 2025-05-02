Shot: Крым подвергся массированной атаке дронов

Жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Об этом стало известно в пятницу, 2 мая.
Очевидцы из Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя рассказали о многочисленных взрывах и вспышках, а также о звуках моторов в небе.
По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила около 15 дронов. Атака началась примерно в 00:40. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что в оккупированном ВСУ городе Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также были слышны звуки стрельбы.