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Shot: Крым подвергся массированной атаке дронов

Жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Об этом стало известно в пятницу, 2 мая.

Жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Об этом стало известно в пятницу, 2 мая.

Очевидцы из Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя рассказали о многочисленных взрывах и вспышках, а также о звуках моторов в небе.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила около 15 дронов. Атака началась примерно в 00:40. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что в оккупированном ВСУ городе Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также были слышны звуки стрельбы.