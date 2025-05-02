Трампу предложили построить стену между Россией и Украиной

Колумнист напомнил, что Польша уже возводит оборонительные сооружения на границе с Россией. По его данным, эти барьеры оборудованы сложными системами оповещения, способны собирать разведданные и фиксировать сигналы с акустических датчиков, а также получать изображения со спутников и беспилотников. По мнению автора, подобную стену возможно построить «в соответствии с любым мирным соглашением».