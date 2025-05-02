Трампу предложили построить стену между Россией и Украиной

Трампа призвали построить стену на границе РФ и Украины по примеру Польши.
Президент США Дональд Трамп должен рассмотреть возможность строительства стены на границе между Россией и Украиной по примеру Польши. Об этом пишет колумнист Марк Тиссен.
«Если Польша может построить сложный барьер, призванный остановить российскую армию, то мы, безусловно, можем помочь Украине построить аналогичную систему на территории, которая станет демилитаризованной зоной, подобной корейской», — заявил Тиссен в статье для The Washington Post. Он отметил, что такие технологии могут быть распространены на всю границу.
Колумнист напомнил, что Польша уже возводит оборонительные сооружения на границе с Россией. По его данным, эти барьеры оборудованы сложными системами оповещения, способны собирать разведданные и фиксировать сигналы с акустических датчиков, а также получать изображения со спутников и беспилотников. По мнению автора, подобную стену возможно построить «в соответствии с любым мирным соглашением».
Ранее польские власти приступили к сооружению оборонительной линии на границе с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сопроводив сообщение публикацией фотографии, на которой запечатлены экскаваторы, ведущие подготовительные работы. Аналогичные проекты по формированию оборонительных линий рассматриваются и в странах Балтии, напоминает RT.