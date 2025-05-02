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Турецкий министр: при землетрясении в Стамбуле повреждения получили 4295 зданий

В результате землетрясения в Стамбуле (Турция) были повреждены почти 4300 зданий. Об этом рассказал министр градостроительства и окружающей среды страны Мурат Курум.

За землетрясением последовали повторные толчки.

В результате землетрясения в Стамбуле (Турция) были повреждены почти 4300 зданий. Об этом рассказал министр градостроительства и окружающей среды страны Мурат Курум.

«Мы проверили 36 425 зданий. Из них — 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», — цитирует Мурата Курума агентство IHA. Окончательные цифры по ущербу еще предстоит установить.

Серия подземных толчков сотрясла Стамбул в коне апреля, напоминает RT. В результате пострадали 236 человек, жертв нет, отмечает телеканал 360. Из-за инцидента рассеяние отменили 30% туров в регион, передает «Национальная служба новостей».