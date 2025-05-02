В США сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон впервые за три года провел переговоры с Россией по вопросу Украины и теперь лучше понимает позицию Москвы. Он отмечал, что США пытались выяснить, насколько различаются позиции России и Украины, и не исключал возможности сокращения американского участия в случае отсутствия прогресса. Диалог между РФ и США был прерван на длительное время и возобновился только недавно.