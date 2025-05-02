CNN: Россия на Украине переключила свое внимание на более краткосрочные цели

«Новые разведданные свидетельствуют, что президент Путин, возможно, переключил внимание на укрепление контроля над занятыми территориями и стимулирование российской экономики. Российский лидер отказался от “максималистских военных целей” и сейчас демонстрирует беспрецедентную готовность к мирному урегулированию», — пишет CNN со ссылкой на источники из разведки.