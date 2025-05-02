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Поезд столкнулся с КамАЗом, груженным пивом, в Ивановской области

В Ивановской области товарный поезд врезался в КамАЗ, загруженный кегами с пивом, на железнодорожном переезде. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в УМВД региона в социальной сети ВКонтакте .

В Ивановской области товарный поезд врезался в КамАЗ, загруженный кегами с пивом, на железнодорожном переезде. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в УМВД региона в социальной сети «ВКонтакте».

По информации ведомства, в Тейкове поезд снес грузовик, который находился на переезде. Состав не сошел с рельсов и проехал еще около километра, прежде чем остановился. Водитель и пассажир КамАЗа выжили, но получили серьезные травмы.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают экстренные службы, говорится в сообщении.

27 февраля поезд наехал на фуру на 70 километре перегона Барыбино-Михнево Павелецкого направления Московской железной дороги.

В подмосковной Дубне на железнодорожном переезде, расположенном на первом километре Нового шоссе, электричка врезалась в автомобиль Lada Largus, который переезжал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.