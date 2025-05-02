Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с работой военных по отражению атаки беспилотников. По предварительной информации, военнослужащим удалось уничтожить семь БПЛА в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.