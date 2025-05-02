ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, погиб мирный житель

Кроме того, российская армия 28 апреля освободила село Каменка в Харьковской области. При этом ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции противника по всем участкам фронта, в том числе на территории Донецкой Народной Республики. Так, военнослужащие группировки войск «Восток» водрузили российский флаг в селе Нескучное. Солдаты штурмовых отрядов полностью зачистили около 400 зданий на территории населенного пункта.