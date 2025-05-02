ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, погиб мирный житель

По данным управления правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины, за минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 56 боеприпасов.
— Двадцать шесть вооруженных атак — на Горловском направлении, — говорится в сообщении.
Сообщается о гибели одного мирного жителя и ранении еще десяти человек. Отмечается, что за предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
Ранее стало известно, что в оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также были слышны звуки стрельбы.
Кроме того, российская армия 28 апреля освободила село Каменка в Харьковской области. При этом ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции противника по всем участкам фронта, в том числе на территории Донецкой Народной Республики. Так, военнослужащие группировки войск «Восток» водрузили российский флаг в селе Нескучное. Солдаты штурмовых отрядов полностью зачистили около 400 зданий на территории населенного пункта.