Развожаев: ПВО сбили семь беспилотников над Черным морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 2 мая, объявил об отражении атаки беспилотников (БПЛА) над регионом.
По его словам, российские военные уничтожили семь дронов над морем далеко от берега.
— Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации уже уничтожено семь БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Глава региона призвал горожан не беспокоиться, соблюдать меры безопасности, оставаться дома и не подходить к окнам.
Он также отметил, что съемка и публикация работы противовоздушной системы обороны (ПВО) недопустимы, и призвал доверять только официальной информации. Уничтожение беспилотников продолжается, используются средства подавления.
Ранее жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. По предварительным данным, система ПВО сбила около 15 дронов.