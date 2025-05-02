Развожаев: Флот и ПВО отражают атаку на Севастополь, сбито более 10 БПЛА

По его словам, над морем уже сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор подчеркнул, что на данный момент никакие объекты в городе и акватории Севастополя не пострадали. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Развожаев в своем Telegram-канале призвал доверять только официальной информации.