Развожаев: Флот и ПВО отражают атаку на Севастополь, сбито более 10 БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пятницу, 2 мая, сообщил, что российский флот во взаимодействии с силами противовоздушной обороны (ПВО) отражает массированную комбинированную атаку на город над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.
По его словам, над морем уже сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор подчеркнул, что на данный момент никакие объекты в городе и акватории Севастополя не пострадали. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Развожаев в своем Telegram-канале призвал доверять только официальной информации.
Ранее Развожаев объявил об отражении атаки беспилотников над регионом. По его словам, российские военные уничтожили семь дронов над морем далеко от берега.
В ту же ночь жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. По предварительным данным, система ПВО сбила около 15 дронов.