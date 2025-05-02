Развожаев: в Севастополе над морем сбили более десяти дронов ВСУ

По словам главы города, над морем уже сбито более десяти беспилотных летательных аппаратов. «Над морем уже сбили больше 10 БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — говорится в сообщении Развожаева.