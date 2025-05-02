Metrоpoles: лидер Бразилии полтора года игнорирует просьбы Зеленского о встрече

Ранее Лула да Силва отказал в проведении встречи с бывшим главой итальянского правительства Массимо Далемой, прибывшим по поручению Зеленского, информирует итальянское издание La Repubblica, ссылаясь на заявление самого Далемы. Он уточнил, что на одном из прошедших форумов, где присутствовал украинский лидер, последний обратился к нему с просьбой о поддержке. По словам Далемы, Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты рано или поздно утратят интерес к Украине, а европейские государства не отличаются надежностью.