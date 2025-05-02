В России расширили перечень претендующих на статус ветерана боевых действий

Вопрос о статусе военнослужащих в Курской области был поднят в декабре 2024 года в ходе прямой линии с президентом России. Тогда были озвучены обращения от жен военнослужащих, в которых сообщалось о случаях отказа в предоставлении предусмотренных законом выплат, напоминает RT.