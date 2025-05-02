Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года

Киевские власти не смогут оттеснить Россию к территориальным позициям, которые страна занимала в 2014 году. Об этом сообщил госсекретарь и врио помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио.

Марко Рубио заявил, что у Киева нет возможности забрать некоторые российские территории.

Киевские власти не смогут оттеснить Россию к территориальным позициям, которые страна занимала в 2014 году. Об этом сообщил госсекретарь и врио помощника президента США по нацбезопасности Марко Рубио.

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — заявил Рубио, отметив, что данный факт нужно приять. Его слова передает телеканал Fox News.

Ранее колумнист Марк Тиссен предложил американскому лидеру Дональду Трампу построить стену на границе между Россией и Украиной. В качестве примера он привел Польшу, которая уже возводит оборонительные сооружения на границе с РФ.