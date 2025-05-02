Акциониста Крисевича задержали под Рязанью по подозрению в избиении таксиста

Летом 2021 года Крисевич устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади, за что впоследствии был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В декабре 2021 года суд продлил арест акциониста, 30 марта текущего года ему также было отказано в освобождении.