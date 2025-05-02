Акциониста Крисевича задержали под Рязанью по подозрению в избиении таксиста

В Рязанской области был задержан Павел Крисевич, известный своими радикальными действиями, в том числе стрельбой на Красной площади. Об этом стало известно в четверг, 1 мая.
По данным следствия, 12 февраля в городе Скопин Рязанской области произошло нападение на таксиста, в котором подозревают Крисевича. Однако в социальных сетях акциониста утверждается, что он не был в этом городе, передает РБК.
Летом 2021 года Крисевич устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади, за что впоследствии был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В декабре 2021 года суд продлил арест акциониста, 30 марта текущего года ему также было отказано в освобождении.
В сентябре 2023 года Тверской районный суд Москвы приговорил Крисевича к пяти годам лишения свободы за перформанс со стрельбой на Красной площади. Однако уже в январе 2025 года он вышел на свободу.