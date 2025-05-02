При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на рынке в городе Сунжа в Ингушетии, сообщил вице-премьер регионального правительства Магомед Евлоев.
Возгорание началось вечером 1 мая. Площадь распространения огня составила более 1,2 тыс. кв. метров. Пожар удалось ликвидировать. Евлоев выехал на место происшествия по поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова.
«К сожалению, у нас есть один пострадавший. Все необходимые силы и средства стянуты, принимаются все необходимые меры, пожар окольцован, сотрудники ГУ МЧС проводят всю необходимую работу», — заявил вице-премьер региона в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации Сунжи.
Уточняется, что для борьбы с огнём были привлечены 54 человека и 14 единиц техники. Евлоев и мэр города Аслан Умаров навестили пострадавшего, который находится в больнице.
Напомним, 30 апреля произошёл пожар на одном из старейших рынков в центре Тбилиси. Огонь успел охватить около 15 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.