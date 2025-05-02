При пожаре на рынке в Ингушетии пострадал один человек

«К сожалению, у нас есть один пострадавший. Все необходимые силы и средства стянуты, принимаются все необходимые меры, пожар окольцован, сотрудники ГУ МЧС проводят всю необходимую работу», — заявил вице-премьер региона в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации Сунжи.