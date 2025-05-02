Reuters: США и Украина получат выгоду от сделки по ресурсам лишь через 20 лет

«Финансовая отдача от нового соглашения о поставках полезных ископаемых между Украиной и США, вероятно, займет десятилетие или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в опустошенной войной стране», — говорится в материале агентства. По информации Reuters, даже в странах с развитым горнодобывающим сектором, таких как Канада и Австралия, на освоение новых месторождений уходит от 10 до 20 лет. В случае с Украиной ситуация осложняется разрушенной энергетической и транспортной инфраструктурой, а также отсутствием гарантий безопасности для будущих инвестиций.