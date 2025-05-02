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Эскобар из Ферганы: у мужчины нашли 55 тысяч кустов мака

Vaib.uz (Узбекистан. 2 мая). Правоохранители в Ферганской области сделали неожиданную находку, достойную сценария криминального сериала. В одном из домов сотрудники органов внутренних дел наткнулись на настоящую наркоплантацию. Как оказалось, местный житель вырастил более 55 тысяч кустов мака и свыше 40 кустов конопли на своём приусадебном участке.

Сначала мужчина пытался выдать себя за скромного фермера. По его словам, он просто выращивал сельхозкультуры — «ну, мало ли, может, перепутал с укропом». Затем последовала ещё более интересная версия: растения, мол, «выросли случайно». Каким образом это произошло — осталось загадкой.

Позже, видимо, осознав, что ситуация вышла из-под контроля, мужчина сменил тактику и заявил, что раскаивается, просит прощения у народа и обещает больше так не делать. При этом в хлеву у него также нашли более 600 граммов высушенной марихуаны — очевидно, тоже «появилась сама собой».

В настоящее время по факту выращивания наркотических растений ведутся доследственные проверки. Мужчине предстоит ответить перед законом.

Правоохранительные органы напоминают: наркотики — это не сельхозкультура, а уголовная ответственность, и подобные находки не остаются безнаказанными. Особенно когда счёт идёт на десятки тысяч кустов.