Эскобар из Ферганы: у мужчины нашли 55 тысяч кустов мака

Сначала мужчина пытался выдать себя за скромного фермера. По его словам, он просто выращивал сельхозкультуры — «ну, мало ли, может, перепутал с укропом». Затем последовала ещё более интересная версия: растения, мол, «выросли случайно». Каким образом это произошло — осталось загадкой.
Позже, видимо, осознав, что ситуация вышла из-под контроля, мужчина сменил тактику и заявил, что раскаивается, просит прощения у народа и обещает больше так не делать. При этом в хлеву у него также нашли более 600 граммов высушенной марихуаны — очевидно, тоже «появилась сама собой».
В настоящее время по факту выращивания наркотических растений ведутся доследственные проверки. Мужчине предстоит ответить перед законом.
Правоохранительные органы напоминают: наркотики — это не сельхозкультура, а уголовная ответственность, и подобные находки не остаются безнаказанными. Особенно когда счёт идёт на десятки тысяч кустов.