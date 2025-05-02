Эскобар из Ферганы: у мужчины нашли 55 тысяч кустов мака

Позже, видимо, осознав, что ситуация вышла из-под контроля, мужчина сменил тактику и заявил, что раскаивается, просит прощения у народа и обещает больше так не делать. При этом в хлеву у него также нашли более 600 граммов высушенной марихуаны — очевидно, тоже «появилась сама собой».