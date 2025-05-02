Украинцев возмутила сцена с буквой Z в новом фильме Marvel

Отмечается, что в конце кинокартины герой Красный Страж, бывший пилот во времена СССР, предложил назвать команду не Avengers («Мстители»), а AvengerZ. В связи с этим некоторые зрители в соцсетях призывают игнорировать показ фильма в кинотеатрах.