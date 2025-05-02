Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцев возмутила сцена с буквой Z в новом фильме Marvel

На Украине обвиняют киностудию Marvel в поддержке России в текущем конфликте, сообщили журналисты со ссылкой на посты в соцсетях. Причина: в новом фильме Громовержец в названии команды мстителей использовалась буква Z на конце слова.

Marvel обвиняют в поддержке РФ.

На Украине обвиняют киностудию Marvel в поддержке России в текущем конфликте, сообщили журналисты со ссылкой на посты в соцсетях. Причина: в новом фильме «Громовержец» в названии команды мстителей использовалась буква Z на конце слова.

«Украинцы “пригорели” от сцены после титров в супергеройском фильме “Громовержцы” от Marvel. Их возмутила буква Z, и они стали обвинять cоздателей кино в поддержке России», — передает RT.

Отмечается, что в конце кинокартины герой Красный Страж, бывший пилот во времена СССР, предложил назвать команду не Avengers («Мстители»), а AvengerZ. В связи с этим некоторые зрители в соцсетях призывают игнорировать показ фильма в кинотеатрах.