Украинцев возмутила сцена с буквой Z в новом фильме Marvel

Marvel обвиняют в поддержке РФ.
На Украине обвиняют киностудию Marvel в поддержке России в текущем конфликте, сообщили журналисты со ссылкой на посты в соцсетях. Причина: в новом фильме «Громовержец» в названии команды мстителей использовалась буква Z на конце слова.
«Украинцы “пригорели” от сцены после титров в супергеройском фильме “Громовержцы” от Marvel. Их возмутила буква Z, и они стали обвинять cоздателей кино в поддержке России», — передает RT.
Отмечается, что в конце кинокартины герой Красный Страж, бывший пилот во времена СССР, предложил назвать команду не Avengers («Мстители»), а AvengerZ. В связи с этим некоторые зрители в соцсетях призывают игнорировать показ фильма в кинотеатрах.