Кондратьев: жители приграничья защищают дома сетками от атак дронов ВСУ

«Регулярно мирное население в Курской и других приграничных областях страдает от налетов FPV-дронов. Людям приходится затягивать дома сетками, потому что противник не чурается ничем, нарушая все принципы ведения войны. Они бьют не только по военнослужащим, но и по гражданским. Задача одна — посеять панику среди мирного населения, особенно в праздничные дни», — объяснил Максим Кондратьев.