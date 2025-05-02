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Кондратьев: жители приграничья защищают дома сетками от атак дронов ВСУ

Регулярно мирное население в Курской и других приграничных областях страдает от налетов FPV-дронов.

Источник: Аргументы и факты

Жители приграничных регионов России регулярно становятся жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием FPV-дронов. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, комментрируя повторные обстрелы ВСУ города Алешки.

Эксперт также отметил, что мирное население вынуждено защищаться от подобных ударов, затягивая свои дома сетками.

«Регулярно мирное население в Курской и других приграничных областях страдает от налетов FPV-дронов. Людям приходится затягивать дома сетками, потому что противник не чурается ничем, нарушая все принципы ведения войны. Они бьют не только по военнослужащим, но и по гражданским. Задача одна — посеять панику среди мирного населения, особенно в праздничные дни», — объяснил Максим Кондратьев.

Ранее он также заявлял о том, что боевики ВСУ регулярно используют FPV-дроны для добивания раненых военнослужащих.