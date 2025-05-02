Опасность атаки БПЛА объявили в Тульской области

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
— Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, — говорится в сообщении.
Он обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие.
В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отражении атаки беспилотников над регионом. По его словам, российские военные уничтожили семь дронов над морем, далеко от берега.
Ранее жители Крыма сообщили о массовой атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила около 15 дронов.