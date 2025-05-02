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В Иркутске подростки напали с ножом на водителя автобуса за замечание

В Иркутске группа подростков ранила водителя общественного транспорта охотничьим ножом после того, как он попытался остановить их от порчи пассажирских сидений. Инцидент случился в автобусе 480-го маршрута. Об этом пишут telegram-каналы.

Двое подростков дебоширили в салоне автобуса.

В Иркутске группа подростков ранила водителя общественного транспорта охотничьим ножом после того, как он попытался остановить их от порчи пассажирских сидений. Инцидент случился в автобусе 480-го маршрута. Об этом пишут telegram-каналы.

«[Подростки] пили, мусорили, матерились и портили кресла лезвием. Одна из пассажирок рассказала об этом шоферу… [Водитель] заблокировал двери, выхватил у беспредельщиков нож — при этом получил резаные раны, но смог выпихнуть их на улицу», — сообщил telegram-канал Babr Mash.

После чего школьники начали бросать в автобус камни, а после убежали с места ЧП. Отмечается, что водитель не стал писать на них заявление в полицию.