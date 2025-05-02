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В Самаре МЧС разослало срочное смс-предупреждение об опасности 2 мая

Жители Самарской области вновь столкнулись с необычными природными явлениями, которые вносят существенные коррективы в повседневную жизнь.

Жители Самарской области вновь столкнулись с необычными природными явлениями, которые вносят существенные коррективы в повседневную жизнь.

Вслед за внезапными колебаниями температуры пришел мощный порывистый ветер, осложнивший планы местных властей по открытию навигационного периода на водных путях. Из-за неблагоприятных погодных условий начало регулярных рейсов пришлось отложить на целые сутки.

Региональное управление МЧС предупредило население о приближении шквалистого ветра, скорость которого способна достигать 18 метров в секунду.

По оценке специалистов ведомства, угроза настолько серьёзная, что власти приняли решение установить в регионе желтый уровень метеорологической опасности, соответствующий повышенным рискам возникновения происшествий.

Чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций, гражданам настоятельно рекомендуют проявлять осторожность при выборе мест парковки автомобилей.

Необходимо избегать стоянок вблизи деревьев и конструкций, находящихся в ветхом состоянии, поскольку сильный ветер способен повалить их, создавая угрозу повреждения транспорта.

Также владельцам газовых приборов рекомендовано внимательно следить за состоянием дымовых труб и вентиляции, обеспечивая нормальную циркуляцию воздуха.

Недостаточная тяга при эксплуатации газа чревата опасностью отравлений угарным газом, что требует повышенного внимания и ответственности всех пользователей газоиспользующего оборудования.

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