В Самаре МЧС разослало срочное смс-предупреждение об опасности 2 мая

Жители Самарской области вновь столкнулись с необычными природными явлениями, которые вносят существенные коррективы в повседневную жизнь.
Вслед за внезапными колебаниями температуры пришел мощный порывистый ветер, осложнивший планы местных властей по открытию навигационного периода на водных путях. Из-за неблагоприятных погодных условий начало регулярных рейсов пришлось отложить на целые сутки.
Региональное управление МЧС предупредило население о приближении шквалистого ветра, скорость которого способна достигать 18 метров в секунду.
По оценке специалистов ведомства, угроза настолько серьёзная, что власти приняли решение установить в регионе желтый уровень метеорологической опасности, соответствующий повышенным рискам возникновения происшествий.
Чтобы минимизировать риски аварийных ситуаций, гражданам настоятельно рекомендуют проявлять осторожность при выборе мест парковки автомобилей.
Необходимо избегать стоянок вблизи деревьев и конструкций, находящихся в ветхом состоянии, поскольку сильный ветер способен повалить их, создавая угрозу повреждения транспорта.
Также владельцам газовых приборов рекомендовано внимательно следить за состоянием дымовых труб и вентиляции, обеспечивая нормальную циркуляцию воздуха.
Недостаточная тяга при эксплуатации газа чревата опасностью отравлений угарным газом, что требует повышенного внимания и ответственности всех пользователей газоиспользующего оборудования.
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