Добивали выживших: ВСУ сорвали зло на мирных гражданах в Алешках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после первой волны обстрела рынка в Алешках, когда уже были жертвы, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. Кроме того, заместитель председателя правительства области Сергей Черевко уточнил, что во время налета по рынку было выпущено около 30 ударных дронов.