Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне регулярных поражений в зоне СВО 1 мая нанесли удар по рынку в Алешках Херсонской области, что привело к массовым жертвам среди мирных жителей. По предварительным данным, погибли как минимум семь человек, более двадцати получили ранения.
Откуда ВСУ запустили дроны по рынку в Алешках.
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил aif.ru, что дроны, атаковавшие Алешки, скорее всего, были запущены с правого берега Днепра. Он отметил, что расстояние между этим берегом и Алешками небольшое, что делает запуск с этой стороны весьма вероятным.
«С правой стороны Днепра, конечно, могли наслать. Там же недалеко — через Днепр. Прекрасно все знают, где находятся Алешки, где находится рынок», — отметил Литовкин.
Регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны украинских сил продолжаются, включая атаки на автомобили скорой помощи и МЧС. Также известно, что украинская армия утратила свои позиции на левом берегу Днепра осенью 2023 года.
Украинские националисты бьют по мирным жителям, чтобы запугать население.
Ударные дроны, которые атаковали рынок в городе Алешки, скорее всего были запущены местными украинскими националистами, считает полковник в отставке Виктор Литовкин.
Использование наемников в данном случае маловероятно, так как, по его словам, местные бандеровцы, скорее всего, с удовольствием бы осуществили эти атаки.
«Наемникам нет смысла запускать дроны. Зачем наемникам запускать, когда есть местные бандеровцы, которые с удовольствием это будут делать», — подчеркнул Литовкин.
Он также отметил, что все украинские националистические батальоны следуют одной идеологии, которая включает элементы неофашизма и национализма.
«Они действуют в едином ключе, поскольку украинское государство давно перешло на террористические методы борьбы с противниками», — добавил эксперт.
Зачем ВСУ повторно атаковали Алешки в Херсонской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после первой волны обстрела рынка в Алешках, когда уже были жертвы, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших. Кроме того, заместитель председателя правительства области Сергей Черевко уточнил, что во время налета по рынку было выпущено около 30 ударных дронов.
Как объяснил aif.ru Литовкин, повторные удары по мирным жителям Алешек направлены на месть и на создание атмосферы страха среди населения.
«Главная цель этих атак — держать всех в страхе. Это изуверская тактика, свойственная бандеровцам. Украина уже 30 лет живет в страхе перед ними, и эта власть продолжает следовать их примеру», — сказал полковник в отставке.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев также рассказал aif.ru, что ВСУ регулярно используют FPV-дроны для добивания раненых военнослужащих.
По его словам, такие атаки наносятся и тем, кто пытается оказать помощь пострадавшим.
«ВСУ регулярно используют FPV-дроны для добивания раненых военнослужащих. Более того, в некоторых случаях они ранят одного солдата и затем убивают всех, кто приходит на помощь. Однако речь идет не только о военнослужащих — такие же атаки наносятся и по мирному населению приграничных районов», — добавил эксперт.