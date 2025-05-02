Атака на Севастополь и рекордная пробка на Крымском мосту: что пережили жители полуострова в ночь на 2 мая

В ночь на 2 мая над Крымом было сбито 10 БПЛА.
В Крыму минувшей ночью было сбито более 10 дронов ВСУ. Системы ПВО сработали в нескольких регионах республики, включая Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Помимо этого, на Крымском мосту накануне была зафиксирована рекордная 13-километровая пробка. По данным местных telegram-каналов, водители находились в ожидании почти шесть часов. Что известно о ситуации на полуострове к утру 2 мая — в материале URA.RU.
Ночная атака ВСУ по Крыму.
Ночью 2 мая жители полуострова сообщили о массовой атаке беспилотников. По данным telegram-канала Shot, в небе над Севастополем, Евпаторией, Феодосией и Симферополем были слышны взрывы. Атака началась около 00:40 по мск. В telegram-канале «ЧП / Крым» писали, что в регионе была объявлена ракетная опасность.
Системы ПВО сбили 10 беспилотников.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО и флот отразили массированную атаку, сбив более 10 беспилотников над морем в районе мыса Херсонес и Севастопольской бухты. Он отметил, что разрушений в городе и акватории нет.
Рекордная пробка на Крымском мосту.
Проезд по Крымскому мосту временно приостановили после ночной атаки БПЛА (архивное фото) Фото: Официальный сайт «Крымский мост».
Накануне на Крымском мосту была зафиксирована самая протяженная за последнее время 13-километровая пробка — там скопилось около трех тысячи автомобилей со стороны Краснодарского края, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Очередь возникла из-за пикового потока машин, прибывших к мосту около 5 утра на майские праздники.
К 11 утра в пробке со стороны Тамани находились 2700 транспортных средства — ожидание составляло около четырех часов. В этот же момент в очереди со стороны Керчи находились 500 машин — ожидание было около двух часов. Водители находились в пробке свыше шести часов. Они жаловались на медленный досмотр и нехватку персонала на пропускных пунктах.
Сегодня проезд по Крымскому мосту временно приостановили после атак беспилотников ВСУ. В telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» попросили людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.