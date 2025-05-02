Атака на Севастополь и рекордная пробка на Крымском мосту: что пережили жители полуострова в ночь на 2 мая

К 11 утра в пробке со стороны Тамани находились 2700 транспортных средства — ожидание составляло около четырех часов. В этот же момент в очереди со стороны Керчи находились 500 машин — ожидание было около двух часов. Водители находились в пробке свыше шести часов. Они жаловались на медленный досмотр и нехватку персонала на пропускных пунктах.