В британских вузах закрыли украинские сообщества за покупку дронов для ВСУ

«Профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета приостановили деятельность [украинских] обществ после того, как узнали о покупках, сделанных в прошлом году. Они расследуют, не нарушили ли они правила благотворительности при покупке дронов, которые позже были отправлены для поддержки войск, сражающихся с российскими солдатами», — пишет FT.