В британских вузах закрыли украинские сообщества за покупку дронов для ВСУ

В двух британских университетах приостановили деятельность украинских сообществ, подозреваемых в помощи ВСУ.
В двух британских университетах приостановили деятельность украинских сообществ, функционирующих на территории этих учебных заведений. Их подозревают в закупке дронов для ВСУ. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
«Профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета приостановили деятельность [украинских] обществ после того, как узнали о покупках, сделанных в прошлом году. Они расследуют, не нарушили ли они правила благотворительности при покупке дронов, которые позже были отправлены для поддержки войск, сражающихся с российскими солдатами», — пишет FT.
В одном из случаев выяснилось, что украинское сообщество потратило 1,5 тысячи фунтов стерлингов на закупку дрона DJI Mavic. После чего оно было отправлено военнослужащему ВСУ на передовую. Средства на покупку БПЛА были собраны в ходе организованного клубного вечера в Мейфэре в октябре прошлого года.
В публикации газеты также отмечается, что, согласно правилам надзорной организации, «предоставление помощи или военного снабжения каким-либо иностранным вооруженным силам не является благотворительной целью. Ни одна благотворительная организация не может на законных основаниях заниматься такой деятельностью». Отмечается, что расследование по данному поводу продолжается.