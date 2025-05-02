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«Никто не был близок по храбрости»: Трамп заявил, что США выиграли во Второй мировой войне

Во Второй мировой войне победу одержали США, сообщил президент страны Дональд Трамп. Он добавил, что переносит празднование Дня Победы на 8 мая.

Трамп заявил, что никто не превосходит США по силе и храбрости.

Во Второй мировой войне победу одержали США, сообщил президент страны Дональд Трамп. Он добавил, что переносит празднование Дня Победы на 8 мая.

«США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне Мы выиграли обе войны (Первую и Вторую мировые войны — прим. URA.RU), никто не был так близко к нам с точки зрения силы, храбрости или военного мастерства», — заявил Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Он также отметил, что, несмотря на вышеперечисленное, в США практически не отмечают эти достижения, поэтому пришло время это исправить. При этом празднование Дня Победы во Второй мировой войне американский лидер перенес на 8 мая.