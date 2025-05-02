«Никто не был близок по храбрости»: Трамп заявил, что США выиграли во Второй мировой войне

«США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне Мы выиграли обе войны (Первую и Вторую мировые войны — прим. URA.RU), никто не был так близко к нам с точки зрения силы, храбрости или военного мастерства», — заявил Трамп в своей соцсети TruthSocial.