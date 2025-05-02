В Самаре заброшенный дом на улице Свободы тушили 45 человек, пострадавших нет

Ночью с 30 апреля на 1 мая жители Кировского района города Самара стали свидетелями масштабного происшествия — крупного пожара в заброшенном многоквартирном доме. Подробности инцидента оперативно предоставили в пресс-службе ГУ Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Самарской области.
Сообщение о начавшемся возгорании здания, расположенного по адресу улица Свободы, дом № 142, поступило в экстренные службы поздно вечером, около половины девятого вечера местного времени.
Когда первые подразделения пожарной охраны прибыли на место события, огонь успел охватить значительную площадь строения, ставшего непригодным для проживания ещё раньше.
Площадь возгорания оказалась внушительной — почти четверть тысячи квадратных метров конструкции подверглась воздействию пламени. Только благодаря оперативному реагированию сотрудников противопожарной службы распространение огня удалось остановить.
Полностью справиться с бедствием специалистам удалось лишь глубокой ночью следующего дня, ближе к двум часам утра 1 мая.
По предварительным данным спасателей, пострадавших среди населения и персонала служб не оказалось. Для борьбы с огнем были привлечены значительные силы и средства: свыше сорока пяти опытных профессионалов-пожарных, использовавших тринадцать специализированных технических единиц.
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