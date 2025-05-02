Пожарные вывели 10 человек из горящей девятиэтажки под Новосибирском

В Искитиме Новосибирской области сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание в жилом доме. В результате слаженных действий спасателей никто из жильцов не пострадал, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пожар произошёл ночью в девятиэтажном доме микрорайона Индустриальный. Первый расчёт прибыл на место через три минуты после сигнала о задымлении. В ходе разведки было установлено, что на трёх верхних этажах горел мусор на общей площади 2 квадратных метра.
За 20 минут 10 спасателей с использованием трёх единиц техники полностью ликвидировали возгорание. С помощью специального оборудования они эвакуировали 10 человек, включая троих детей. Причины возгорания устанавливаются.