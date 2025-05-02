Трамп раскрыл секрет успешных людей

До начала своей политической карьеры Дональд Трамп создал крупную бизнес-империю в сфере недвижимости, занимаясь строительством и управлением высотными зданиями, гостиницами, казино и гольф-клубами в различных странах. Кроме того, Трамп был заметной фигурой в индустрии развлечений, где вел первые 14 сезонов популярного реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice). Этот проект принес ему широкую известность и способствовал укреплению его личного бренда. С 1987 года Дональд Трамп активно занимается литературной деятельностью: в его библиографии насчитывается более 30 публикаций, созданных как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими авторами.