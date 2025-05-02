Пожар на складе монтажной пены в Комсомольске-на-Амуре локализован

Сегодня, 2 мая, около 11:00 поступило сообщение о возгорании в складском помещении ангарного типа. К месту происшествия были направлены пять единиц пожарной техники и 23 сотрудника МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.