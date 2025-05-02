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Пожар на складе монтажной пены в Комсомольске-на-Амуре локализован

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Сегодня, 2 мая, около 11:00 поступило сообщение о возгорании в складском помещении ангарного типа. К месту происшествия были направлены пять единиц пожарной техники и 23 сотрудника МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На момент прибытия огнеборцев горела крыша здания. К 11:20 пожар был локализован. В настоящее время проводятся разбор конструкций, проливка и поиск скрытых очагов возгорания.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС России.

Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Напомним, первый день мая стал по-настоящему жарким для пожарных Хабаровского края. За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 46 возгораний сухой растительности в пригородах населенных пунктов, садовых товариществах, вдоль автомобильных дорог и на заброшенных территориях.