Пожар на складе монтажной пены в Комсомольске-на-Амуре локализован

Сегодня, 2 мая, около 11:00 поступило сообщение о возгорании в складском помещении ангарного типа. К месту происшествия были направлены пять единиц пожарной техники и 23 сотрудника МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На момент прибытия огнеборцев горела крыша здания. К 11:20 пожар был локализован. В настоящее время проводятся разбор конструкций, проливка и поиск скрытых очагов возгорания.
Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС России.
Ситуация находится под контролем экстренных служб.
Напомним, первый день мая стал по-настоящему жарким для пожарных Хабаровского края. За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 46 возгораний сухой растительности в пригородах населенных пунктов, садовых товариществах, вдоль автомобильных дорог и на заброшенных территориях.